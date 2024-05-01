2024報稅》刷卡繳稅戰開打 國銀放大絕 優惠方案全掌握

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各家刷卡繳稅端牛肉

5月國銀刷卡繳稅戰開打，去年綜所稅稅收淨額衝至2,440.38億元，年成長近40％，今年國銀決定放大招搶市占，五大發卡銀行的中信、國泰世華、玉山、台北富邦、台新等銀行各有鎖定客群，有的鎖定新戶、有的鎖定財管大戶。

中信銀去年鼓勵大戶刷卡繳稅策略奏效，刷卡繳稅金額逾500億元，今年為保住龍頭寶座，拿掉回饋相關限制，端四大牛肉。中信銀指出，今年回饋率雖較去年低，但調整為不分財管戶或一般戶，現金、點數及哩程皆無上限回饋，且提供現金、點數、哩程等五種回饋，加上免登錄，及大額繳稅再加碼，鎖定金額大於1,000萬元以上繳稅大戶。

訴求一點等於一元現金的國泰世華銀，今年重點在搶攻財管大戶，區分繳稅達30萬元以上、100萬元給予不同比率小樹點回饋，金額越高，回饋比率愈高，但每卡訂有回饋上限10萬點。

玉山銀區分繳稅金額的現金回饋，以100萬元以上及以下分別提供不同現金回饋比率，同樣是金額愈高饋比率愈高，但規定要一次付清、要登錄及回饋上限10萬元。

中信、國泰世華及玉山，都偏向銷定大戶的策略，以稅款高低來區分不同的現金回饋比率，繳得愈多，回饋比率愈高。

至於靠Costco卡快速崛起的北富銀，今年主打免手續費零利率，但都有規定門檻，要透LINE官方帳號或網銀行動銀行才能申請分期零利率。

台新銀行的祭出最高現金回饋比率10％，但限定4月17日至5月17日、新戶透過指定連結申辦台新信用卡、5月31日前任刷一筆綜所稅或房屋稅，且在6月30日前新增消費滿額，但每人回饋上限1,000元。

純網銀LINE Bank今年首度攜手聯邦、渣打銀行加入戰局，若以聯邦聯名卡繳納綜所稅，除原有的國內一般消費回饋無上限，若一次付清並登錄，國內現金回饋無上限，加碼回饋上限5,000元，限量1萬名。