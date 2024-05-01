2月美元投資型保單銷售 創新低

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美國聯準會(Fed）遲遲不降息，市場波動又大，外幣投資型保單買氣難有起色，2月美元投資型保單僅賣0.46億美元，至少是2018年以來新低。保險局分析，美元利率仍維持在高檔，市場資金轉往其他高利率商品，像是美債，導致外幣投資型保單買氣難以提振。

據金管會統計，2月外幣保單賣186億元、年減14％，不管是投資型、傳統型買氣都較1月下降。保險局分析，除受2月遇到農曆春節、工作天日減少的因素外，傳統型保單也因為新台幣貶值，導致買氣下降。

外幣投資型保單買2月賣出15.5億元、創15個月新低，其中美元投資型保單僅賣0.46億美元，創2018年、金管會有統計以來新低，澳幣投資型保單2月也僅賣0.03億澳元。

外幣傳統型保單買氣受新台幣貶值影響大，2月賣出170億元、月減36％，其中美元傳統型保單2月賣5.38億美元，但前二月賣13.8億美元，年增近3成。

今年前二月外幣保單佔比則走出谷底，不再創下6年新低，前二月占比為42.85％，比去年同期佔比42.14％些微提高，雖未回到2021年～2022年同期的5～6成，但已比起2019年的38.28％來得高。

為了提振美元保單的買氣，部分壽險公司在5月調高利變保單宣告利率，凱基人壽調高現售3張美元保單，宣告利率最高至4.05％，拉齊目前市場最高的4.05％；三商壽也調升40張美元利變保單，宣告利率最高來到3.6％。

新台幣也有所變動，凱基人壽5月調高2張現售新台幣保單，宣告利率最高至2.48％；富邦人壽則因央行升息，三行庫2年定儲利率調升，因此25張新台幣利變年金險跟著調升宣告利率，低2年定儲利率的商品皆調升至1.75％。