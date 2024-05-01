穆迪維持我國主權信評Aa3

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣中央銀行表現續獲國際信評肯定，穆迪（Moody’s）信評30日最新報告出爐，對台灣主權信用評等維持「Aa3」，並維持展望為穩定，且肯定央行貨幣政策上表現。

信用評等是指信用狀況或償債能力的評等，國際間三大評等公司，包括標準普爾（Standard & Poor’s）、穆迪（Moody’s）及惠譽（Fitch）。其中穆迪已連續多次維持台灣主權評等為Aa3，前年9月將展望由「正向」下調為「穩定」後，至今已連四次維持「穩定」。

央行表示，這次評等及展望是反映台灣高所得及高財富水準，以及穩健的制度架構（institutional framework）與對外部位（external position）。央行引述穆迪報告指出，台灣先進晶片應用廣泛具領導地位，以科技為導向的製造業支撐台灣經濟的高度韌性與高度競爭力。

在近期衝擊中，相對鄰近國家，台灣有效的政策、促使強健的財政與外部緩衝持續增強。但穆迪報告仍點出兩大隱憂，首先是預期兩岸關係緊張帶來的地緣政治風險，仍將是一項制約信用的長期因素；其次是快速的人口老化則為長期經濟成長及財政帶來挑戰。

穆迪報告也指出，長期以來台灣財政與貨幣政策保持制度有效性（institutional effectiveness），有效且可信的貨幣與總體經濟政策持續支撐穩定及抵禦外部壓力，包括全球物價上漲、外部需求減弱及全球利率上升。並提到央行緊縮貨幣政策，抑制貨幣總計數成長，使台灣年通膨率持穩於2％～3％之間。同時，央行持有充裕的國外資產有助於維持外匯市場秩序，並維護金融市場穩定。

至於在環境、社會及治理（ESG）考量因素方面，穆迪給予台灣治理評分（score）為最高等級的「G-1」，反映台灣強健的體制與政府治理，主因詳盡的國家規劃，及具可信度且有效率的貨幣管理與財政政策所支持。