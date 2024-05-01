中華信評：今年台債發行量溫和增長

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中華信評29日發布報告指出，雖利率水準與往年相較仍處於高檔，企業卻依然存在借新還舊的財務規劃與融資需求，同時伴隨著法規鬆綁效應持續發酵、壽險與銀行業為強化資本需回歸既定發債計畫，及永續債發行量在政府政策引導下逐年增長，預測今年台灣整體發債量將溫和增長。

中華信評協理張子蘋表示，2020年到2022年4月底台灣企業發行主順位無擔保公司債票面利率一直維持在1％以下，但2022年5月起，利率開始反轉，公司債票面利率上揚至1％～2％，也使公司債和金融債發行量2022年降至近四年來新低。

據中華信評觀察，企業對利率長時間處於高檔接受度已漸提高，甚至央行3月意外升息半碼，企業仍基於既定借新還舊財務計畫、資本支出的提升、本身綠色環保成本支出與ESG淨零碳排需求，維持一定的發債動能，台債主要投資人的壽險公司也有相當投資需求，因此，今年發行量應會略高於去年。

去年次順位公司債發行量顯著增加，達整體公司債13％，原因是金管會去年4月13日放寬保險業資本適足率自有資本分層，六大壽險去年發次順位債規模達1,031億元。

中華信評預估，今年壽險次順位公司債的發行量將達到2023～2025年的高峰，主要因升息已近尾聲，壓抑債券發行的不利因素降低；其次，壽險公司為符合ICS 2.0及IFRS 17規範，應會提前在今年發債以改善財務結構，加上3月開放壽險公司發行外幣計價海外公司債，勢必帶動新一波壽險發債動能。