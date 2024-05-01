美投資人 最快7月底無法投資台指期

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金管會30日證實，台指期因台積電交易權重高，確定落入窄基指數，將限制美系投資人投資。證期局副局長黃厚銘30日表示，台積電個股占台股指數權重逾3成，已累計達46天，台指期已符合窄基指數定義，將被撤銷交易許可，最快7月底美國境內投資人就無法投資大小台指期，但美系投資人在台灣期貨交易占比低於1％，影響有限。

黃厚銘指出，依美國商品交易法（CEA）規定，取得美國商品交易委員會（CFTC）交易許可的海外廣基指數期貨，若單一成分股占指數權重連續三個月中有超過45個交易日逾3成，會被認定為窄基指數期貨並撤銷交易許可，美國境內散戶或機構投資人就無法交易該期貨，但通常會給予3個月過渡期才禁止交易。

期交所的大小台指期貨均以台股加權指數為交易標的，且均有取得CFTC交易許可，可銷售給美國交易人，然而，台積電個股占台股指數權重逾3成從今年2月15日至4月29日已達46天，導致台股加權指數已符合窄基指數定義，期交所已通知CFTC，待收到回覆確切撤銷交易許可日後，期交所就會通知市場參與者，預計三個月後、最快7月29日為撤銷日期。

黃厚銘說明，由於美國交易人占我國期貨市場僅0.7％，且美國交易人多屬全球集團，可由集團其他地區關聯企業到台灣作交易，據金管會評估，大小台指期遭美國禁止交易，影響有限。台股加權指數是「全集合指數」，即根據篩選條件過濾出來的成分股，全部選進指數裡面，不額外排序，也不規定數量，不是採「部分集合」，要依權重來編，因此對單一個股無法設上限。未來期交所將積極拜會外資，希望外資持續參與期貨市場交易，另外也會辦理活動吸引外資交易。