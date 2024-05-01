友達垂直場域事業 Q2有好戲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

友達舉行法說會，第一季稅後淨損35.3億元，基本每股損失約0.46元。由於龍潭廠受地震影響，預期第二季出貨面積季成長約在5％以下，平均出貨單價估提高1％～5％。友達董事長彭双浪表示，第二季垂直場域事業成長動能大，BHTC加入、太陽能事業營收成長，整體來看，垂直場域事業營收比重會超過20％。

友達公布第一季財報，合併營收594.8億元，季減6.1％、年增16.2％，毛利率持穩在3.3％，營業淨損為49.4億元，稅後淨損為35.3億元，基本每股損失約0.46元。

403地震造成龍潭廠部分生產線損壞，對第二季營運造成衝擊，公司調度其他廠區產能支援，生產線正在復歸當中，將在未來一個月完全復歸。在考量地震影響之後，友達預估第二季出貨面積季成長率約在5％以下，平均出貨單價預估提高1％～5％。

彭双浪表示，4月2日完成BHTC的收購，將直接挹注垂直場域事業營收，其他包括友達自身的車用事業、商用工控、太陽能工程及其他垂直場域事業，也持續提供成長動能，預估第二季垂直場域事業的營收將有兩位數的成長，營收比重會超過20％。

友達執行長柯富仁表示，公司設定了車用事業維持營收雙位數成長，車用營收占比達到25％以上的目標。因為車用產品訂單能見度長，營收也比較穩定，期望可以減緩面板營收受到景氣循環影響、不穩定的情況。

單以友達本身車用事業來看，過去三年營收從300億元成長到440億元，每年都是雙位數成長，今年預期還是雙位數成長，營收規模估計會超過500億元。BHTC去年營收約200億元，兩家公司合併之後，BHTC從溫控介面為主體，轉換到顯示為主的HMI，也會有所成長。

對於下半年展望，彭双浪表示，目前消費性需求偏淡、能見度比較差，但庫存健康，品牌為旺季需求備貨積極，尤其是電視和監視器。IT市場看好AI PC和商用筆電拉升下半年需求。今年市場將回到傳統季節性景氣變化，谷底就在第一季。