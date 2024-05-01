全台首例 台灣大打造5G整合軌道無線通訊

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台灣大4月30日宣布，獲交通部計畫補助，與高雄市政府捷運局、高雄捷運公司共同合作「未來鐵道行動通訊系統」，在高雄輕軌導入MCPTT（Mission Critical Push To Talk）、 5G AIoT、AR等科技應用，提供各項智慧化服務，未來更有機會將此成功案例導入全台軌道產業並輸出國外，拓展國際商機。

台灣大表示，這項計畫將大大提高旅客安全、帶動周邊觀光價值，可視為台灣利用科技賦能輕軌交通智慧升級新里程碑。

未來鐵道行動通訊系統（5G Smart Train FRMCS計畫、Future Railway Mobile Communication System, FRMCS）第一階段將在高雄輕軌觀光人潮最多的五個站點C10光榮碼頭至C14哈瑪星，透過5G SA專網，將軌道通訊、資料、應用進行整合，提供5G TaaS（Transportation as a Service）交通整合應用平台、行車軌道事前偵測與即時告警、月台AI人流環境偵測、票卡收費逃漏檢測與辨識、AR旅客體感互動與城市觀光導覽等服務。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大這次特別與5G生態系合作夥伴合作，在高雄輕軌導入5G專網，打造全台首例5G整合軌道無線通訊，加入雲端備援並透過AI提升行車安全性與營運效率、以AR技術優化城市觀光導覽品質，還能透過5G專網手機進行個別、群組通話、文字與影音圖檔傳輸，讓高雄輕軌軌道可以提供更多元的創新服務。

另外亦同步導入「票卡收費逃漏檢測辨識服務」，透過輕軌月台CCTV，進行AI影像辨識與遠端監控服務，可檢測乘客肢體動作來分析是否有刷卡付費行為，查票員透過手機即可即時呈現逃漏檢測辨識名單。