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板卡廠 鎖定網咖換機潮

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第二季進入電子業傳統淡季，惟主板廠擴大力道搶換機潮大單。板卡廠加速在下半年CPU新平台上市前清銷存貨，尤針對中國大陸市場，台板卡三雄皆鎖定網咖升級潮推進業務動能，近期除微星順利拿下一筆出貨大單後，技嘉也小有斬獲，為其淡季主板業務添柴火。

全球板卡市場居前三強的台系三大品牌，去年度在中國大陸市場呈現差異化成績。微星雖居市占第三，但繳出優於市場及產業的成長動能，在該市場出貨回升至250萬片以上、年增11.5％，為十大品牌廠中表現最佳。

技嘉於該市場的全年主板出貨則以9.5％的年增幅，站回370萬片以上，僅次於華碩。不過，華碩的年度出貨量從2022年度的上看600萬片、下滑至570萬片以下，年減約5％。集團旗下的另一獨立主板品牌聖旗，也出現6％的年衰退、收斂至40萬初頭的出貨量。

隨著中國大陸DIY市況持續緩步回溫，三大台系品牌仍皆對第二季的淡季訂下拚增的積極目標。其中，微星除高階主板系列在拿下網咖升級大單，針對中低階的主板產品，則在通路銷售端啟動價格戰、擴大拚銷。

技嘉和華碩雖還未明顯有跟進的跡象，但也鎖定電競網咖等場域客戶爭取升級換機訂單，華碩並加大線上新零售平台的推廣力道，虛實平台雙路並進，拚在5月下旬後的大促銷檔期前，能有一波獲利持穩的表現。

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