系微 看好AI PC帶動營運

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系微強攻AI PC商機，其客戶已將旗下InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案搭載於AMD Ryzen 8040系列筆電出貨，此為採用AMD Ryzen AI技術的第二代AI PC；另外與代工廠合作開發搭載高通新一代處理器的AI筆記型電腦，也預計今年下半年量產出貨，看好在AI PC換機帶動下，有助於該公司筆電業務營運。

系微指出，AI己成為市場亮點，且應用已從雲端擴展到終端設備，AMD、英特爾、高通等爭相推出內建AI加速器的PC處理器，以搶食AI所帶來的換機潮。未來會持續與Intel及Microsoft緊密合作，針對新平台及新作業系統開發對應的InsydeH2O UEFI BIOS，同時有鑒於Arm各廠商於2023年開始積極進入筆電、伺服器市場，旗下InsydeH2O也完成延伸支援Arm系列產品。

據悉，新一代AMD Ryzen 8040系列處理器採用4奈米製程技術Zen 4架構，搭載高達八顆高效能核心、最新的AMD RDNA3 GPU和AMD Ryzen AI NPU；而系微旗下InsydeH2O透過支援先進的安全功能和規範，協助8040系列筆電設計符合微軟Windows 11的現代安全要求。

系微今年3月營收達1.54億元，較2月成長61.4％，和去年同期相比成長約30％，今年前三月累計營收為3.71億元，年增23.2％。展望後市，系微指出，在AI PC換機帶動下，有助NB業務營運；伺服器方面，旗下OpenBMC韌體方案已在NVIDIA GH200 Grace Hopper平台上通過Arm伺服器基礎管理需求，看好今年開案量成長，而隨著PC、伺服器兩大動能帶動，今年營收有望重返成長。