研華本季營收 估年減15%

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工業電腦龍頭研華4月30日召開法說會，針對第二季展望指出，主要受到接單、出貨尚未回到正常水準影響，預估單季營收將落在139.2億元～145.6億元之間，較首季持平至中個位數成長，對比去年同期營收高峰則減少約15％，毛利率可望維持在39％～41％水準。

研華表示，今年首季接單／出貨表現（B/B Ratio）為0.97，目前就趨勢來看BB值已穩健上揚，接單也呈現逐季成長，但仍未回到常態水準，對第二季看法相對保守，目標第三季BB值有機會回到1.1，全年營運穩步增長。另中國大陸、台灣、南韓BB值已超過1，三大市場展望正向，為今年成長主力地區。

研華第二季營收預估落在4.35億～4.55億美元區間，以新台幣匯率32元假設換算，約新台幣139.2億至145.6億元，與去年同期相比減幅約14.49％～18.25％；毛利率估39％～41％，約維持首季水準，但略低於去年同期；營益率則為14％～16％，優於首季，但較去年同期下滑。

另在產品組合優化情況下，研華今年毛利率將維持在40％高水位，營益率則落在14％～16％。

以區域展望來看，研華在北美市場的博弈、影音串流設備需求增溫，大陸市場則以交通基建表現較強，韓國及台灣半導體設備穩健回升，拉貨動能可望延續至2025年。