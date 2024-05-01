春水堂雙品牌拓點 重押加州

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春水興業集團旗下雙品牌投資布局

擁有「春水堂」人文茶館與「茶湯會」外帶手搖飲雙品牌的春水興業集團，持續布局海外市場，尤其是美國加州；此外，雙品牌也將推出全新概念店，其中，「茶湯會」在台中市南屯區龍富路三段打造首家未來概念店，從外帶手搖飲升級到座位區，2日正式開幕；春水堂則規劃在南投國姓打造「春水堂野奢概念店」。

春水興業集團協理劉彥伶表示，茶湯會台中未來概念店以「新禪風Zen」主題進行空間設計，從外帶手搖飲到規劃座位區；在餐飲方面，除了焙茶、咖啡凍系列新品，首度推出職人手作輕食，打造不同於外帶手搖飲、擁有咖啡廳Chill氛圍的舒適餐飲空間。

今年19歲的茶湯會，除了台灣持續展店外，目前在美國、加拿大、泰國、新加坡、大陸、香港都有營業據點，全球至今擁有189間連鎖加盟店，未來也將持續布局海外市場，尤其看好美國加州。

劉彥伶表示，美國是開放市場，而加州消費市場廣大，同時擁有華人跟白人顧客群，作為集團海外拓點前哨站，茶湯會進入獲得很大的好評與業績。茶湯會期許未來5至10年內，全球總店數可達到300間。

在春水堂方面，劉彥伶表示，春水堂目前在全台擁有56家直營店，今年規劃在台中西屯區米平方商場、桃園華泰名品城三期開設2間店，未來也規劃在南投縣國姓鄉、集團旗下的秋山農場，打造「春水堂野奢概念店」；至於海外市場，目前在日本、香港共有25間店。由於看好美國加州，春水堂已將加州列為海外拓店重點。

值得一提是，今年4月，春水堂在日本神奈川縣開設全球第一間附設得來速的街邊店，免下車就能輕鬆享用春水堂。根據「日經商業」報導，春水堂2013年進軍日本，由Oasys Tea Lounge營運管理，並以招牌珍珠奶茶在當地掀起熱潮，目前展店15間，2019年營業額達到20億日圓（約合新台幣4.2億元）。

不過，受到疫情爆發、珍奶熱潮漸退等因素影響，日本春水堂2023年營業額降至13億日圓（約新台幣2.73億元），春水堂將目光轉向推廣茶飲，試著再次擄獲顧客的心。