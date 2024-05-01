冰品旺季到 超商量販各出奇招

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每年3～9月是冰品熱銷旺季，除超商業者推出冰品促銷搶攻商機外，超市龍頭全聯今年也推出超過30款獨家新品，其中除台灣聯名冰品，來自日、韓、美系冰品也有不少新品登場，量販業大潤發則集結400款國內外冰品，至今冰品業績成長達2成，全檔將力拚冰品相關業績雙位數成長。

包括7-ELEVEN、全家等超商爭相推出IP聯名造型冰品搶話題，全聯今年獨家聯名冰品有蜷尾家、CoCo都可、亞尼克、點水樓，還有日韓系大勢品牌明治、四葉乳業、樂天、賓格瑞等，及經典不敗的哈根達斯等。

全聯觀察，近年冰品市場有三大現象趨勢，包括聯名冰帶動業績成長、進口冰占比逐年提升、水果冰、迷你冰等輕盈系當道，因應市場趨勢，全聯推逾30款獨家冰品搶市，第二波活動還搭配桶裝冰淇淋最適合的牛奶、巧克力風味甜筒、摩納餅，預計將在6月底檔期接力販售。

全聯去年一口氣推出超過30款聯名冰品，相關品項業績較前一年雙位數成長，今年首波新增阿奇儂x蜷尾家、阿奇儂x亞尼克、PoKi x CoCo都可、杜老爺x點水樓等四款聯名商品。

全聯強調，不只聯名冰品受歡迎，進口冰品業績近年也持續成長，去年較前年成長超過20％，其中又以歐美進口冰品占比過半最大宗，其次為日、韓冰品，每年業績增幅都超過20％。

大潤發量販則指出，今年冰品的銷售業績年增約2成，看準商機，大潤發推出「冰瘋趣」活動，集結近400款各國冰品，並引進超過100款的特色新品，除有優惠折購價，更推出指定商品買就送發幣、滿件送發幣等活動，預估將帶動業績成長2成。