參加全球最大紡織展 紡拓會攜台灣隊 赴德搶單

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擴大台灣永續、機能紡品市場，紡拓會日前結合遠東新、台塑、新纖、福懋等29家紡織企業，參加全球規模最大的產業用紡織品展「德國Techtextil產業用紡織品展」，展出包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功能性衣著用布副料及智慧紡織相關產品。紡拓會統計，此次取得的潛在商機約1,200萬美元。

「德國Techtextil產業用紡織品展」每兩年一次在法蘭克福舉辦，是產業用紡織品最重要的展示及交易平台。

本屆共有來自台灣、德國、義大利、法國、瑞士、英國、中國大陸、美國、比利時、西班牙、土耳其等53國1,700餘家參展，展出內容包含工業用、車用、建築用、防護用及功能衣著用等產業用紡織品。

本展同期同地另有縫製機械展Texprocess，雙展共吸引約3.4萬人次入場參觀。

此次台灣展團共有遠東新世紀、台塑、新光合纖、福懋、大宇、展頌、和友、菁華、富泰、勝宏、富宇等29家紡織業者參展，展出項目包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功能性衣著用布副料及智慧紡織相關產品。

紡拓會指出，參展產品以符合永續主題的產業用紡織品為主，凸顯台灣紡織產業堅強紡織研發實力與創新優勢，有效協助參展廠商進行推廣，吸引如德國醫療級運動護具品牌Bauerfeind、英國工作服飾品牌Alsico、美國戶外服飾品牌Deckers Brands、瑞士頂級戶外運動用具品牌Exped，以及芬蘭安全護具品牌ejendals等國際品牌買主到場參觀。