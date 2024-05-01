震不停 花蓮觀光恐慘到年底

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花蓮強震後餘震不斷且全台有感，加上當地旅館、民宅坍塌畫面透過電視轉播震撼人心，除原本排好時間計畫赴花蓮旅遊度假的遊客紛紛退團、退房，且持續進行中。花蓮當地民宿、餐廳、伴手禮與交通業者均連帶受到衝擊，業者預估，花蓮觀光恐怕到暑假都好不了，更有業者悲觀認為，花蓮觀光已陷入黑暗期，若再有震，恐怕慘到年底。

花蓮在地旅宿業者與國旅業者認為，地震除嚴重影響花蓮地區觀光旅遊環境與對外交通，持續不斷的餘震更一再衝擊消費者心理。

業者表示，4月3日第一震，旅客退訂房、國旅退團，當地觀光光飯店住房率「掉」3成，4月23日凌晨二起芮氏規模6以上地震，加上天亮後二起規模5以上地震「補刀」，眼見花蓮市區老字號飯店「三樓變一樓」，消費者心理備受衝擊，當地旅館飯店與民宿住房率再崩落至不到10％。

4月27日凌晨又發生規模6.1、5.8的地震，花蓮在地飯店業者指出，地牛不停翻身，花蓮各景區已外地遊客數量少之又少，繼富凱飯店、統帥大樓、藍天麗池飯店後，連吉安鄉麥當勞都排定拆除，連串消息讓更多人不敢到花蓮旅遊。

美侖、理想大地、遠雄悅來、瑞穗天合、潔西艾美等花蓮觀光飯店皆表示，地震過後飯店建築主體結構都未受太大影響，僅外牆磁磚剝落、玻璃窗破裂與瓶瓶罐罐掉落，但受遊客心理因素影響，訂房率嚴重下滑，「基本上團客都沒了，只剩零星散客訂房」。

4月下旬有參加台中旅展的美侖飯店和理想大地皆表示，不少觀展旅客對赴花東旅遊仍有興趣，但實際銷售狀況不如預期。

遠雄悅來去年完成飯店換裝與升級，原本預估今年第二季平均住房率可達65％，但地震後住房率已滑落至10％以下。