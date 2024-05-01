曼谷旅遊新情報出版 掀泰國房市熱

4月1日至21日泰國潑水節期間，泰國迎來了192萬人次的國際遊客，同比增長37.54％，更創造了1403.3億泰銖（約合新台幣1,232億元）的產值。知名泰籍企業家知名國際地產公司Zupreme共同創辦人之一曾顯信（Caleb Tsang）近期在銅鑼灣誠品發表「曼谷旅遊新情報2024-2025最新版」新書發表會熱賣，現場人潮有來自台港泰粉絲，新書一推出，有不少粉絲順勢來潑水度假順便在泰國看房購房，業者指出，近期泰國房市在潑水後成長2～3成以上。

作者曾顯信（Caleb Tsang）因在泰國工作數年後喜愛泰國後來定居泰國創業從事房地產事業多年，專營泰國、英國、日本等國際地產受到歡迎，這次新書是以泰國行政區的概念，宣傳泰國深度旅遊文化，近期因為潑水熱潮，更吸引不少粉絲來泰國看房，台灣又近期頻頻地震，業者指出，購買泰國物件的好處是沒有地震天災，曼谷的房市投報更有4％以上，物件金額是台灣一半都不到，吸引不少投資客來看，「zupreme泰國地產全攻略」深耕曼谷地產多年，有一條龍服務，除了分享道地泰國當地文化生活及許多人不了解的泰國資訊，曾顯信（Caleb Tsang ）希望未來可以透過這本書跟喜歡泰國的人分享生活還有分享許多愛，未來還有機會推出，清邁、普吉島等旅遊攻略書介紹，透過房地產的概念，來宣傳泰國觀光文化。