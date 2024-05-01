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貓老大緬因貓舍：血統純正非常重要

  • 工商時報 唐煒哲
貓老大緬因貓舍創辦人指出，緬因貓是北美洲最古老的天然貓種，純正緬因貓擁有強壯肌肉量，更能從頭部、身體、皮毛及顏色去判斷。圖／貓老大緬因貓舍提供
貓老大緬因貓舍創辦人指出，緬因貓是北美洲最古老的天然貓種，純正緬因貓擁有強壯肌肉量，更能從頭部、身體、皮毛及顏色去判斷。圖／貓老大緬因貓舍提供

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全球最受歡迎貓種統計出爐，除了過去眾所皆知布偶貓之外，緬因貓拿下全球最受歡迎貓種第二名。

但許多人擔心緬因貓是否很難養？對此網路評價極高受不少網友最推的「貓老大緬因貓舍」指出，養緬因貓其實新手都可以上手，但要注意溫度、飲食、美容洗護、保健食品、還有挑選擁有純正血統之特徵的緬因貓非常重要。

提及緬因貓，「貓老大緬因貓舍」創辦人愛貓成癡，幾年前因看上擁有山貓長相的緬因貓而擁有了第一隻緬因貓。意外發現緬因貓長相粗獷卻個性意外極為溫和，與稱號「溫柔的巨人」名副其實。憑著這股熱情，創辦人至各國尋找心儀的緬因貓。尋找過程中發現國外緬因貓品質參差不齊，從1千美元到2萬美金都有，合法寵物運輸費用也要價不菲。從中挑選了許久，陸續向各國知名貓舍提出申請，進口了15隻比賽血統的後代，並花了400逾萬才成立了「貓老大緬因貓舍」，更成為網友最愛的緬因貓舍。

「貓老大緬因貓舍」創辦人提及，當初創業的初衷是希望能培育血統純正的優質緬因貓，不但貓舍種公種母都有做緬因貓常見遺傳疾病基因篩檢，生育前也會做緬因貓常見疾病檢查，如心臟超音波、髖關節X光等，確認健康無疑才會進行繁育。貓舍每天也全室清潔4至6小時，觀察紀錄每隻緬因貓的生活狀況，為的就是希望能繁育出更多健康、血統純正的緬因貓給一樣熱愛緬因貓的顧客們。

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