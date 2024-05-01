瞇瞇眼母親節限定 全生乳波士頓派客製姓名

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充滿愛與感謝的母親節即將到來，瞇瞇眼全生乳波士頓派帶來了一份獨一無二的驚喜，推出限定雷雕客製姓名款，致敬心中超人媽咪，這款IG熱搜爆紅的母親節限定全生乳波士頓派，不僅是味蕾上的層次享受，更是一份滿滿對媽媽愛的展現，活動期間自即日至5月31日止。

收到禮物的媽媽在社群IG分享表示，當我收到這款母親節限定雷雕款厚‧經典全生乳波士頓派時，我感到無比開心和驚喜，這款波士頓派不僅外觀設計獨特，而且上面刻有我名字的雷雕，讓我感受到來自家人的用心，吃下去的每一口，彷彿整個身心都被波士頓派的美味所圍繞，充滿療癒感；這份特別的母親節蛋糕讓我感到心滿意足，更讓我樂於分享這份美味以及我的驕傲與爆棚的幸福感。

瞇瞇眼對於食材的嚴謹與堅持，採用歐洲牧場優質乳源，裡頭含有最上乘的800轉打發全生乳內餡，製作成蛋糕後採用五段式手感烘焙，交織出香甜絲滑口感，令人回味無窮。每一口都彷彿是在品嚐著一份純粹、原始的美味，讓人彷彿置身於美好的記憶之中，在母親節這個特別日子裡更讓媽媽們滿載溫馨與幸福。

瞇瞇眼全生乳波士頓派方官方網站，致敬全天下的媽咪們，貼心將雷雕款波士頓派、康乃馨編織花、保冷提袋組成商品限定禮物組，送給媽咪禮物一次備齊無煩惱。即日起至5月31日止，瞇瞇眼全生乳波士頓派母親節組合熱銷中，在專屬節日裡，以純淨美味收服媽媽的心。