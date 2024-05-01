興櫃2023財報五大天王 出列

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興櫃2023年財報五大天王

興櫃公司2023年財報全數揭露，興櫃「財報五大天王」也出爐，遠壽（5859）雖獲利大幅衰退，仍坐擁獲利王、現金王雙王寶座，印能科技（7734）、微程式（7721）分別奪下EPS王及獲利成長王，毛利率王則由芯測（6786）、景凱（6549）及多家生技公司以100％同時並列。

繼上市櫃後，興櫃公司30日財報接棒出爐，櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告之公司家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業；而去年雖仍有庫存去化壓力，然隨下半年終端需求緩步復甦，多家企業獲利順利甩開前年陰霾。

細觀去年興櫃財報五大天王，遠壽持續穩居興櫃獲利王與現金王，但受美台利差居高不下使避險成本高漲衝擊，加上市場預期美聯準會今年降息機率高，促使2023年市場熱錢大舉湧進台股、帶動新台幣強升，國內壽險業者苦吞匯損下，拖累遠壽全年稅後純益22.06億元，較2022年大幅衰退63.63％，在手現金156.91億元，也年減15.25％，但「雙冠王」地位仍屹立不搖。

除獲利王與現金王外，興櫃EPS王、獲利成長王分別由印能科技、微程式奪得；而毛利率王本次則有多家「霸榜」，包括過去長期以來毛利率均維持在100％水準的芯測、景凱，另育世博-KY、圓祥生技、全福生技、巨生醫、朗齊生醫*等五檔生技醫療股也入列，毛利率同樣高達100％，不過，上述七家公司2023年均呈虧損。

今年3月甫登錄興櫃的印能科技，營運強項為解決氣泡及翹曲問題，多年來已穩取晶圓代工龍頭的InFO（扇出型封裝）及CoWoS訂單。2023年半導體產業雖衰退，但受惠AI伺服器需求攀高帶動CoWoS產能供不應求，印能科技去年EPS 31.72元，雖較前年的49.98元明顯回落，但大賺逾3股本的優異表現使其奪下興櫃EPS王。

高科技廠房廠務工程和淞，2023年獲利表現也不俗，全年營收165.4億元，獲利也大賺超過2個股本、達21.05元，雙雙改寫歷史新高，在興櫃市場中，獲利及EPS均位居第二名。

而資通訊設計服務商微程式，2023年受惠疫情結束及電子支付大幅成長，獲利年增16.36倍，展望今年，受惠AI及HPC應用催動先進製程需求增加，廠商未來也將對可確保設備穩定性的監控感測方案更加重視，有望帶動微程式半導體業務，預估未來三年內營收占比有望自目前的1成拉升至2～3成。