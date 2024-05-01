貴金屬飆 鋼鐵、不鏽鋼兩族群補漲有影

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際貴金屬等大宗商品市場價格大漲，4月來平均漲幅超過15％，近期市場討論熱絡的除了銅價大漲外，鋅、錫價的漲幅比銅價還大，預料鋼鐵、不鏽鋼等族群將落後補漲，29日則以電動車材料的康普、美琪瑪、長園科等率先落後補漲，一吐怨氣，同步漲停。

4月國際貴金屬價格齊步大漲，統計今年4月初至29日倫敦金屬交易所（LME）的鋅、錫、銅、鎳、鋁及鉛的現貨價格漲幅不小，分別是上漲22.54％、18.80％、14.8％、14.53％、11.41％、8.48％等。

倫敦金屬交易所的銅價4月29日突破1萬美元，收在每公噸10,063.9美元，4月1日到29日上漲14.8％，因已突破1萬美元的重大心理關卡，預料漲勢將延續。

其中台電也將反應銅價上漲，調整標案的價格，有望帶動電線電纜、生產銅片的業者的營運成長。4月30日億泰、榮星、第一銅等三檔股價收紅。

另外，不鏽鋼的原料除了銅大漲外，鎳也飆漲，倫敦金屬交易所4月1-29日的鎳價上漲14.53％，國內的不鏽鋼業者燁聯、唐榮也分別對客戶漲價，華新5月不銹鋼盤價續漲，300系每噸調5,000元最多，台股不鏽鋼股有望落後補漲。

此外，電池材料大廠4月30日也全面上漲，除了反應特斯拉大漲外，原物料價格上漲也有利於進行下一波的調漲，康普、美琪瑪、長園科等三檔股價鎖住漲停價，均同步站上季線，有望脫離日前股價持續破底的的窘境及慣性。

同時，原物料漲價風潮也吹到半導體產業。外電報導，大陸的亞芯微電子對客戶發出漲價通知，全系列產品單價上調15％至20％不等，主因國際貴金屬市場價格近期漲幅平均超過15％，有的材料漲幅甚至達到50％，且有持續上漲態勢，導致半導體行業原材料成本不斷上漲。勤凱為被動元件導電漿及厚膜導體材料大廠，原物料為銀粉、銀鈀粉、銅粉等，因銀價持續走揚，勤凱的客戶提前拉貨，預料將刺激第二季營運動能，4月30日勤凱上漲7.94％，收在115.50元。