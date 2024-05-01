憂五窮六絕影響台股 法人：緊盯三大事

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台股進入5月，市場擔憂今年以來大盤飆漲近2,500點，「五窮六絕」魔咒可能影響後市表現。法人認為，5月將聚焦2日FOMC會議、520總統就職行情，以及22日輝達財報「三大事」，牽動內、外資買盤流向。

受國際市場波動影響，台股4月大震盪，月線收紅102點，惟指數高低點落差1,591點，留長十字線，且時序來到傳統電子「五窮六絕」淡季，美股也有「Sell in May」的俗諺，在居高思危心態下，後續台股能否站穩月線，甚至往上挑戰歷史高點，成為投資人高度關注議題。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，台股4月30日盤面氣氛明顯觀望，成交量能萎縮，除了反應五一勞動節休市之外，緊接著美聯準會即將召開利率決策會議，亞馬遜、AMD、美超微盤後將發表財報，在不確定因素籠罩下，使得權值電子股尾盤提前出現調節賣壓，也凸顯市場偏保守態度。

其中，美聯準會2日FOMC會議預計將維持現有利率不變的機率較高，未來將視經濟變化而作動態調整，聯準會主席鮑爾會後聲明為市場焦點所在，且有可能暗示今年降息幅度減少，若聲明偏鷹，預料將進一步強化非電族群吸金力道。

此外，隨著電子產業進入淡季，近期資金明顯轉進非電子領域，包括營建資產、觀光、金融等成為短線買盤追捧目標，但法人提醒，後續若出現電子交易占比重回六成的情況則須警惕資金移轉效應。

群益投顧總經理范振鴻指出，受到美股財報周、靜待5月FOMC會議等因素影響，盤勢處於跳上跳下的行情。不過，看好以台積電為首的晶圓代工供應鏈，仍是台股主軸，在520之前台股「抗跌隨漲」機率較高。

整體來看，台股在520總統就職前夕，低檔仍有政策作多可期，預期指數將轉為區間波動，相關信賴產業、軍工、營建還有發揮空間，另AI題材在輝達於22日公布財報前後可望有表態機會。