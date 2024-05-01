福邦證券 公布未來發展4方向 配息1.28元

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福邦證券（6026）30日舉行股東會，順利通過每股配發1.28元現金股利，以當日收盤價16.05元計算，現金殖利率高達7.97％，除息日將訂在9月，以配合8月董事會通過半年報、決定除息基準日。

福邦證股東會上提出四大點未來發展方向，包括以承銷及資產管理為發展重心，持續帶動法人、股代及經紀等業務成長。

福邦證去年營收13.65億元、年增近4.92倍，歸屬母公司稅後淨利6.25億元、較前年虧損2.64億元大幅轉盈，雙創僅次於2021年的歷史次高，每股稅後純益（EPS）1.61元創第三高；今年第一季累計營收3.95億元、小幅年減2.27％，首季稅後純益1.96億元、自結EPS 0.50元。

福邦證券董事長黃炳鈞表示，股東會討論的議案事項，包括營業報告書與財報、員工與董事酬勞分派、盈餘分派現金股利、私募辦理國內無擔保公司債等案，均獲出席股權數的94％～96％不等通過議案。

福邦證券總經理林瑛明指出，公司未來營運目標與未來業務發展有四大方向：一是加強承銷、自營及創投等之部位管理，提升資本使用效益。二是以承銷及資產管理等業務為發展重心，並帶動法人、股代及經紀等業務的成長，落實全方位業務，擴大資產管理規模及客戶群。三是積極募集各項專用創投或私募基金，協助企業轉型，提升價值及產業整併，進而厚植創投管顧及私募股權基金之專業實力。四是持續推動各項ESG相關措施，投資盡職治理，兼顧回饋社會及照顧股東、員工及各利害關係人的權益，善盡企業社會責任。