台股偏強中期調整 留意類股輪動作多

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盤勢分析：受到ASML財報和展望不如預期、台積電（2330）調降半導體及晶圓代工展望、美超微股價重挫、Meta第二季財測不如預期等影響，那斯達克指數和費半指數轉弱下測半年線，使得中期漲多的台股承壓回整，指數拉回跌落月線和2萬點關卡，下跌近上升的季線才止跌反彈，不過在Google母公司Alphabet與微軟財報亮眼激勵下，費半指數強彈回季線和月線上，台股也順勢彈回2萬點及月線上，呈現快速調整、快速反彈走勢。

大盤在4月中旬跌落月線和2萬點向下後，月線轉為下降助跌，9周KD值高檔交叉向下修正，出現中期整理訊號，不過上周立即反彈突破短期下降線，彈過4月19日7,239億元大量的高點19,992點，接著重返2萬點及月線上，反彈幅度達20,883點至19,291點跌幅0.618以上，原本轉為緩降的月線又轉緩升，6周及12周RSI由高檔急回，分別拉回至50及60上下即轉折向上，9周KD值向下開口收斂，為偏強中期調整走勢。

那斯達克指數和費半指數守住半年線反彈，那斯達克指數彈至季線附近，費半指數彈回季線和月線上，化解季線走低壓力，12周RSI都跌落50以下1周即彈回50以上，輝達也彈回季線和月線上，美科技股整理後有轉強現象。

美經濟和就業數據仍強勁，第一季核心通膨超過預期，聯準會降息時間將延後且降幅可能縮減，美國10期公債殖利率上升4.6％，觀察是否影響美科技股續彈力道，美科技指數和輝達是否彈回站穩於季線和月線上，為電子股重要強弱觀察指標。

台股此波修正走勢較美科技指數強勢，主要是台積電只拉回至月線下，AI族群轉弱整理時，金融類股和傳產股轉強撐盤，讓大盤力守在季線上反彈，而經過近二周大幅上下震盪走勢後，除年線乖離率和12月RSI等中長期指標過熱現象稍有緩和外，6周及12周RSI分別從93.67及85.79明顯超買區大幅拉回，季線乖離率也縮小，大盤中期漲多拉回震盪換手、類股輪動調整，有利中長多行情穩健續航。

操作建議：由短線反彈強度及周RSI走勢來看，此波偏向時間波修正走勢，過去9周KD值只要長時間高檔鈍化後向下調整，大盤短中期拉回整理後，通常會震盪趨堅攻高點的。低檔大量高點19,992點突破後變支撐，短中期暫看2萬點至20,883高點間震盪格局，由於電子、金融及傳產類股輪動，建議逢回選股輪作，留意半導體先進製程、先進封裝、新AI概念股、輝達GB200供應鏈、風電、重電相關、都更題材、通膨題材、生技和金融高股息股等。