晶圓需求旺 世界先進Q2回神

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世界先進近六季營運

世界先進（5347）4月30日召開法說會，公布第一季每股稅後純益0.77元，雖寫下六年新低，但世界先進總經理尉濟時表示，市場需求回溫，預計第二季晶圓出貨量將季增17％至19％，第二季毛利率也將優於首季，法人看好世界先進第二季營運可望維持上升軌跡。

展望第二季營運，尉濟時分析，受惠大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦，晶圓出貨量將季增約17％至19％，產品平均銷售單價季減約2％至4％，單季毛利率預估介於25％至27％之間，優於首季毛利率24％的表現。

世界先進雖然預期第二季產品平均單價（ASP）略降，但在出貨增加、產能利用率提升之下，毛利率反而可望小幅提升一至三個百分點，因此，市場預期世界先進第二季營運將小幅成長。董事長方略也指出，以目前庫存回到正常水位看，下半年預期整體市場及公司營運將持續溫和成長。

此外，在地震影響方面，由於強震使黃光及爐管等高敏感生產設備更換、零配件及線上晶圓報廢，在考量保險理賠後，世界先進預估影響第二季毛利率約1.5個百分點，而晶圓報廢造成的出貨延遲，已立即通知受影響客戶並盡力彌補出貨量，但預期仍有約2％晶圓出貨會遞延至第三季完成。

對於市場關注的12吋廠投資計畫，方略表示，客戶期望世界先進長期要繼續在產能及技術合作支援，世界先進8吋產能建置已到一段落，12吋產能建置計畫還在積極認真評估，還沒有定案。

此外，世界先進今年將全面改選董事，台積電並未爭取董事席次，先前擔任台積電代表人方略及曾繁城將改以自然人身分角逐世界先進董事，同時世界先進也先增沈榮津為董事候選人，並將獨董席次增為五席過半。

世界先進第一季營收96.32億元，較去年第四季略降0.4％，年成長17.66％，稅後純益降至12.72億元，季減46.7％，每股稅後純益0.77元。