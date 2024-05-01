台達電 首季每股賺2.22元

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台達電近五季營運

台達電（2308）公布第一季財報，受到車用市場不如預期影響，第一季營收、獲利走弱，稅後純益約57.64億元、年減16.56％，每股稅後純益約2.22元。台達電將在2日舉行法說會，對於電動車、AI伺服器、散熱等展望仍是市場關注焦點。

輝達（NVIDIA）DGX GB200超級晶片將採用液冷散熱解決方案，台達電提供系統級液冷解決方案組件。

法人初估，輝達NVL72液冷系統市場規模上看600億元，台達電有機會搶占1成以上的市占率。

此外，公司亦有望通吃輝達Blackwell架構系列B100、B200、GB200伺服器電源訂單，今年下半年起，AI伺服器訂單將呈現爆炸性的成長。

展望全年，法人預估，台達電在電動車相關事業將持續增長，然增幅趨緩緩，但AI伺服器電源成長動能強勁，預估出貨將呈現倍數增長，且下半年將有AI伺服器電源、散熱大單挹注，搭配自動化、基礎建設在經歷去年低迷市況後，今年需求將相對較佳。

台達電第一季合併營收912.98億元、年減1.7％，毛利率29.52％、相比去年同期增加約兩個百分點，營業利益約73.95億元、年減12.04％，稅後純益57.64億元、年減16.56％，每股稅後純益（EPS）2.22元。

今年電動車市場屢傳雜音，台達電上一次法說會中修正全年對電動車市場預估。董事長海英俊指出，原預估全年有50％成長，將年成長率下修至20～30％。不過，全球對碳排放要求日趨嚴格，中長期來看，電動車市場前景展望仍是正向看待。

台達電是全球伺服器電源龍頭廠，AI伺服器發展仍然是市場關注焦點。台達電先前透露，AI伺服器及散熱在今年下半年有大單挹注，看好全年相關營收有望翻倍增長。整體來看，預期今年上半年整體營運優於去年同期，下半年也優於上半年。

此外，美國政府近期公布「基建投資和就業法案」政策細節，其中包括電動車與充電樁補貼，金額高達75億美元，目標在2030年，美國電動車充電站從目前18萬座增加至50萬座，台達電可望大啖商機。