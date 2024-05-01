國巨 入列00934成份股

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中信成長高股息ETF（00934）成立以來，首度調整成份股，被動元件大廠國巨（2327）入列，激勵股價一度創下638元波段新高，在甫出爐的營業報告書中，董事長陳泰銘強調，國巨已經轉型為具高度設計能力、廣度布局利基應用的全方位零組件服務解決方案供應商，未來將聚焦高階規格終端應用，建立永續經營實力。

00934成立以後首次調整持股，新增21檔成份股，其中國巨、信邦（3023）、欣銓（3264）為新增21檔成份股中少見的電子股，而國巨已連三季繳EPS突破11元的成績單，第二季隨著庫存消化步入尾聲、重啟稼動率下，每季獲利逾一個股本已是基本盤，外資法人初估國巨今年EPS將連四年突破四個股本，國巨法說會之後，吸引外資、法人回補持股，加上00934調整成份股後，半年後才會重新審股，等同發揮鎖碼效應，國巨股價一度創下638元波段新高紀錄。

在營業報告書中，陳泰銘強調，國巨年度營收持續超越千億元大關，營業毛利、營業淨利、稅後純益、EPS皆有穩健成果，此外，去年度已經完成現金收購二家高階感測供應商，包括德國賀利式高階溫度感測器事業部（Nexensos）、法國施耐德高階工業感測器事業部（Telemecanique Sensors），進一步拓展高度設計及高階應用的產品組合，並提升國巨在全球利基型零組件解決方案供應商的市場地位。