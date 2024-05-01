旺宏將推新品 主攻車規

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旺宏（2337）董事長兼執行長吳敏求指出，該公司3D NOR（編碼型記憶體）研發進度順利，其中，4GB NOR產品已經設計定案，2024年下半年將送樣，主攻車規市場，預計2025年下半年會有實際訂單挹注。

就產業現況來看，吳敏求認為，根據客戶的回應，目前有一定的復甦，但此為短期復甦或長期復甦，還不是百分之百確定。

NOR庫存已出清一些產品，伺服器（Server）、儲存（Storage）客戶，已觀察到有補貨需求，訂單趨勢逐漸恢復，回歸到2022年的水準。

Automobile業務持續強勁，特別是擁有先進應用的純電動車呈現穩定增長，高端汽車應用需求持續增長。

為提早讓最好的產品面市，吳敏求指出，旺宏2024年將持續投資，研發費用達60億元以上，不會縮減。2024年旺宏預計折舊約50億元、資本支出約70億元。

旺宏2024年第一季財報，合併營收淨額57.60億元，營業毛利11.42億元，營業毛利率為19.8％。營業淨損13.02億元，營業利益率-22.6％，稅後淨損10.79億元，每股稅後虧損0.58元，從2023年第一季迄今，除2023年第二季有獲利0.04元，其餘各季處虧損狀態，每股淨值25.79元。

從第一季營收分析，NAND占比12％，季增33％，年減6％；NOR占比61％，季增8％，年減7％；ROM（唯讀型記憶體）占比18％，季減27％，年減51％，ROM業務受到消費性淡季影響，且目前正處於產品新舊交替期，2024會相對辛苦；晶圓代工業務占比9％，季增16％，年增10％。