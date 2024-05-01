中光電 本季拚恢復動能

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中光電（5371）4月30日舉行法說會，第一季因稼動率下降、產品組合變差，本業轉虧，營業淨損0.28億元，稅後淨損約1.43億元，季減45％，每股稅後純益（EPS）0.37元。展望第二季，總經理林惠姿表示，筆電逐漸恢復成長動能，電視新機種量產，估節能產品出貨量將較第一季微幅成長，影像產品小幅季增。下半年越南廠新產能加入、OLED新機量產，表現將優於上半年。

中光電第一季合併營收91.2億元，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，季減7.8％、年減4.7％。由於稼動率下降及產品組合變化，毛利率減至17.6％，營業淨損為0.28億元，稅後純益則約1.43億元，季減45％、年減43％，EPS 0.37元。

展望第二季，林惠姿表示，筆電機種恢復成長動能，電視新機種預計5月量產，節能產品第二季整體出貨量估將較第一季微幅成長，但仍需觀察面板漲價對市場需求影響。越南廠電視及監視器面板後段模組將量產，而筆電機種因AI PC及Win11可望帶動下半年之換機潮，再加上OLED平板新訂單挹注，各主要產品線下半年營運將優於上半年，全年節能產品的整體出貨量成長1到2成的預期不變。

影像產品方面，林惠姿認為，影像產品第二季整體出貨量將小幅成長。