同期新高 亞德客首季EPS 9.15元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

氣動元件廠亞德客-KY（1590）第一季營收及獲利雙雙報喜，自結第一季EPS從去年同期的8.11元增至9.15元，不單改寫同期新高，也創單季次高紀錄。由於第二季向來是氣動產業銷售旺季，亞德客4月接單金額大於出貨，法人預估，第二季有機會賺逾一股本。

亞德客30日法說會前公布自結第一季財報，單季合併營收72.06億元、年增4％，營業利益21.62億元、年增6％，合併稅後純益18.29億元、年增13％，EPS達9.15元，全面改寫同期新高。

亞德客在法說會上表示，儘管大陸經濟景氣仍有部分雜音，但預期電子應用業務今年將有雙位數成長，優於過去三年，車用相關產業未來數季、甚至數年將持續成長；至於電池、能源照明應用表現相對趨緩，主因是去年基期較高，甚至出現過度投資的雜音，但部分電池廠商有意在下半年提高資本支出且擴大海外投資，有助於下半年氣動元件拉貨力道。

亞德客副總經理曹永祥指出，亞德客第一季獲利大幅成長，主因是去年第一季基期偏低；毛利率從去年第一季起逐季提升，主因是產品組合改善、不斷開發高毛利新產品，內部生產效率提升，可提高產出及降低生產成本。今年第一季營收增加、毛利率也提升，業內獲利增長，業外還有匯兌利益人民幣3,500萬元挹注，不再成為獲利成長的絆腳石。

曹永祥表示，亞德客4月接單金額仍大於出貨，第二季又是氣動產業傳統銷售旺季，加上去年4、5月基期低，大陸經濟也從第一季起慢慢回溫，亞德客樂觀看待第二季及全年營運。

亞德客第一季氣動元件產線稼動率高達100％、線性滑軌產線稼動率約40％～50％。曹永祥指出，亞德客去年線性滑軌營業額達人民幣4.4億元，今年上看8億元，幾乎較去年倍增，至於氣動元件業績預估較去年兩位數成長。

法人據此推估，亞德客今年合併營收將達350億元以上，較去年兩位數成長，有機會賺四個資本額，營收獲利將全面再創新高。