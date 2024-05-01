皇昌在手案量逾600億元 展望正向

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皇昌近年營運

皇昌（2543）去年營收、獲利雙雙創新高，30日舉行股東會，董事長江程金指出，受惠於政府持續釋出基礎建設，目前在手案量逾600億元，未來二～三年的營運都朝正向看待。由於近年皇昌積極爭取海事工程相關案量，預期獲利能力可望持續提升。

皇昌自結第一季營收23.39億元、年增11.56％，且受惠於工程毛利率較佳，皇昌公告3月單月自結稅後純益0.38億元、每股純益0.16元，較去年同期的0.08元倍增。

據了解，皇昌今年已拿下二筆工程案，包括工程總價163.6億元的「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程」，及「新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程」，此案為JV（聯合承攬）案，皇昌取得工程量約26億元。

此外，皇昌近年積極爭取海事工程相關案量，與是營收獲利提升的關鍵。皇昌指出，公司擁有自己的船機達37艘，並擁有技術、工程人員2,000多人，能減少全台缺工的困境。

皇昌指出，相關人員優勢也反應在公司的海事工程進度上，原定明年底完工的第三座液化天然氣工程一期，工程將超前在今年5月完工，年底前完成驗收；而二期的觀塘接收站工程原定2028年完工，以目前的工程進度來看，也有機會提早一年半完工，超前的工程進度將反應在營收表現上。

對於未來的營運前景，皇昌表示，公司後續將以實績、資源優勢，繼續爭取海事工程案，初估未來兩年台灣的相關工程商機上看1,500億元，包括更多的液化天然氣工程、台北港商灣建設工程等，因此皇昌適度的擴大股本，將有助公司承攬工程案量及業績的成長。

皇昌今年擬配發現金股息0.4元、盈餘轉增資配發股票股利1.4元。除權後股本將由現行的23.75億元擴大至27.075億元。