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商旅客回流 寒舍Q1獲利創同期高

  • 工商時報 姚舜
寒舍受惠國際商旅客回流，加上內需餐飲暢旺，推升首季合併營收達13.55億元、年增13.45％。圖／本報資料照片
寒舍受惠國際商旅客回流，加上內需餐飲暢旺，推升首季合併營收達13.55億元、年增13.45％。圖／本報資料照片

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寒舍（2739）受惠國際商旅客回流，加上內需餐飲暢旺，推升首季合併營收達13.55億元、年增13.45％，稅後純益1.67億元、年增103.39％，創同期新高、歷史次高，每股稅後純益（EPS）達1.82元。

展望第二季，跨境旅遊回溫，加上國際展會持續復辦，入台國際商旅增加，加上清明、母親節與端午節帶動聚餐商機，寒舍餐旅可望維持強勢營運動能。

寒舍首季合併營收較去年第四季下滑，主因受1至2月傳統商務淡季影響，住宿營收季減13.07％、年增20.91％，3月住房率則表現強勁拉抬尾勢。

寒舍觀察，除日本、美國客為大宗外，集團自創品牌寒居酒店韓籍旅客數也較去年增長。集團各餐飲量體營運動能續強，在餐飲需求持續暢旺與尾牙春酒宴會挹注下，受惠市場復甦科技業與藥廠產業尾牙預算擴增，推升平均桌價較去年提高約18％，帶動首季餐飲營收8.25億元，季增7.26％、年增10.77％，創歷史次高。

第二季觀光產業迎來利多，住宿方面受惠於中日兩大黃金周加持，日本房客占比21.9％的台北喜來登飯店，在長達7天的日本黃金周加上兩岸觀光有望增溫，5月業績動能強勁。此外，親子旅遊銷售旺季的暑期即將到來，寒舍的親子主題房訂房已滿到第四季，帶動集團住宿業績吃補。

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