富裔 股價重返十年新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

富裔（6264）低基期題材、加上4月2日擺脫全額交割股，30日開盤就急攻漲停，盤中數度打開，終場仍強鎖漲停，以16.95元重返十年新高，累計近20日漲幅達1.14倍；成交量6,907張，外資買超162張。

累計第一季每股稅後純損0.23元，較去年同期每股純損1.23元，虧損縮小。與日本三菱地所合資成立「富裔菱」建設的信義區都更案「信義松平」最快2026年交屋入帳，子公司北投「神隱村」則有機會今年完工交屋，全年業績可望好轉。