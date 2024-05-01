MCU最壞已過 盛群Q2有盈面

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

MCU產業春燕來臨！MCU廠商盛群（6202）總經理蔡榮宗指出，MCU最壞情況已過，4月業績比3月好，從在手實際訂單來看，5～6月也不會比4月差，並可觀察有無額外追單的機會。

盛群4月30日舉行法說會，蔡榮宗表示，盛群2023年營運深受中國大陸區域不景氣影響，2024年迄今，雖然大陸618電商促銷拉貨不明顯，官方家電舊換新政策也尚未落地，但華南地區業績回升，營運已度過了低谷。

蔡榮宗說，盛群第一季業績，受到庫存去化的影響，年衰退42％，但大陸地區業績年衰退30％，衰退幅度縮小，顯示大陸營收占比逐漸提升中。

主要原因是大陸代理商庫存逐漸去化，重新拉貨，大陸業績占比從2023年第四季的63.7％，回升到2024年第一季的68.8％，2024全年占比希望回到7成。

盛群積極開拓東南亞與印度市場，其中，印度2024年業績目標年增50％，7月1日起，將派業務主管到印度常駐，期望未來數年後，印度營收占比達10％。

盛群董事會日前決議處分諧永投資、Unitech Capital Inc.兩家轉投資公司，處分金額分別為3.67億元、4,000萬元，交易對象分別為聯電集團的迅捷投資、焱元投資，所得資金將用於研發投入、充實營運資金。盛群第一季合併營收為4.43億元，與去年第一季7.6億元相比，減少42％，較去年第四季4.88億元，季減9％。

盛群第一季虧損4,529.1萬元，連續兩季虧損，每股虧損0.20元。第一季營收比重分配，整體微控制器IC營收占72％，微控制器IC於今年第一季出貨數量達0.58億顆，較去年同期衰退25％。

法人估計，盛群第二季健康量測類需求增幅顯著，如血壓計、血糖儀等，消費性觸摸式MCU需求也回復，預期第二季合併營收將季增逾20％，單季也有機會轉盈。