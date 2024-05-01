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AI應用、雲端託管平台、資安維運 邁達特今年鎖定企業上雲三大商機

AI應用持續發酵下，國內各大產業在IT的相關投資，明顯著重於AI、雲端和資安合規。邁達特將深化相關服務、技術。圖／pixabay
AI應用持續發酵下，國內各大產業在IT的相關投資，明顯著重於AI、雲端和資安合規。邁達特將深化相關服務、技術。圖／pixabay

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資訊軟體服務商邁達特（6112）新任董事長曾文興4月30日表示，展望未來，邁達特將鎖定三大業務，包括搶攻AI應用、擴展MSP（雲端託管平台）及精耕資安維運。

邁達特4月30日董事會通過第一季合併財務報告，合併營收47.5億元，較去年同期增加1.6％，本期淨利為1.4億元，年減32.3％，每股稅後純益1.02元，較去年同期1.17元下滑。

邁達特董事長曾文興表示，在生成式人工智慧等技術的帶動下，IDC預估，台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模將從 2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元，年成長率高達25.4％，顯示AI應用持續發酵下，企業上雲將有增無減，國內各大產業在IT的相關投資，明顯著重於AI、雲端和資安合規。

有鑑於此，邁達特將深化AI資料應用整合服務、擴展MSP雲端代管範圍、精耕資安維運技術。

邁達特近年陸續拿下三大公有雲的經營代理，包括亞馬遜雲端AWS服務，邁達特設有全年無休的MSP託管維運中心，從架構面、效能面、服務面、資安面，提供整體託管與監控。而Microsoft Azure團隊持續增加Azure OpenAI專案數量，而子公司聚上雲則是擅長Google Cloud。該團隊則精耕SAP on Google Cloud和SAP資料堡壘計畫。

曾文興表示，面對持續增長的雲端和AI紅利，邁達特除了再擴大MSP雲端服務代管範圍，提供AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Akamai等雲服務託管，亦將發揮雲地整合專長，密切與各大代理原廠合作，整合既有IT技術團隊和子公司資源，提供客戶更全面的上雲、備份、災難備援、雲地整合等現代化ICT解決方案，以及一站式購足的AI、大數據分析及K8s與DevOps等客製化服務。

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