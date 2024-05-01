買氣竄升 美股基金績昂

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國內外各類型股票基金平均績效

2024年以來國內投信發行的各類股票型基金中，美股基金受惠美股持續上揚，平均績效13.87％表現最佳，其他平均報酬率超過1成的股票型基金，除亞股基金外，都由各類台股基金包辦，包括過去表現較差的大中華股票型基金，也在陸股跌深反彈下，平均上漲7.83％，整體來看，各類股票型基金平均報酬全數收紅。

美股基金2024年表現居各類股票型基金之冠，群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，過往歷史經驗顯示，停止升息期間對股債資產皆有利，其中成長股機會值得關注，據統計，除2000年科技股面臨泡沫，美國科技股在停止升息後不僅多數時間呈現上漲趨勢，且表現更勝大盤。

美國總統大選即將在第四季登場，從過去歷史經驗來看，只要當年度沒有遇到系統性風險，美股前三季投資正報酬機率極高。整體來看，在基本面仍穩健，利率風險相對降低之下，以及企業盈餘動能可望增強，仍相對有利美股表現延續，包括成長股、消費與金融等可持續關注。

台股方面，安聯投信台股團隊指出，預期AI與硬體仍是台股電子股的投資主軸，不過應留意包括AI伺服器供應鏈以及半導體，在規格變動及復甦速度不一的發展下，分辨公司的競爭地位及產值的提升，將在選股配置上扮演重要角色。

非電族群部分，大陸政府陸續推出政策刺激經濟，而景氣是否順利落底在影響全球經濟的同時，對原物料需求的影響也很重要，對此則可觀察報價走勢的持續性。整體來說，挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股，將是非電族群的配置方向，並可在有修正持逢低布局基本面較佳者。