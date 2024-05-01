亞洲高收債 今年來表現最強

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2024年債市投資深受美國降息的時程和市場預期影響，檢視2024年以來國內投信發行的各類債券基金平均績效，其中亞洲高收益債券金平均上漲3.11％表現最佳，其次為鎖定大陸的高收益基金上漲2.75％、目標到期型的投資等級債平均上漲1.89％，但其他全球型、美國與大陸等地的投資等級債券基金，平均下跌1％左右。

投信業者表示，債券投資氣氛雖被美國可能降息的速度與幅度左右，但由於降息已成趨勢，穩健資金持續搶進的趨勢仍將持續。

中國信託投信表示，儘管美國經濟表現仍為穩健，通膨依然僵固，但仍未改緩步降溫趨勢，目前市場普遍共識為美國聯準會（Fed）最慢將於下半年啟動降息，預期債券殖利率將維持較高水位更長一段時間，投資等級債券因殖利率仍具投資吸引力，為投資人創造高殖利率布局機會。

目前正處於停止升息及等待降息的階段，基於債券價格低、殖利率佳，仍是進場存債的好時機，建議投資人在債市多頭趨勢不變下，可選擇投資等級債進行配置。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍分析，Fed於2023年第三季停止升息，但對2024年降息持謹慎態度，利率風險仍具不確定性，善用複合債配置策略能更有效分散風險，同時也不會錯過市場機會。

近期美聯儲及歐洲央行官員釋出偏鴿派言論，降息預期增令公債殖利率自高點下降，通膨頑強使得對降息決策的立場仍偏謹慎，考量美國經濟表現有韌性、企業信用風險可控，降息政策可能偏緩降而非急降，具收益優勢的非投資等級債將有機會表現。

過去當Fed停止升息後一年、後兩年、後三年非投資等級債分別上漲10.1％、13.2％、18.4％，隨著時間拉長持續累積報酬率，2023年7月Fed停止升息，債市2024年漲勢未完待續，投資人更可期待。Fed延續暫停升息的決定，市場開始預期最快上半年就有降息可能，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，債券受惠程度相對高，投資人不妨採取複合債投資策略因應。