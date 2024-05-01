田豐空油壓 專精油壓沖床設備

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以專業製造各種油壓沖床設備名聞遐邇的田豐空油壓，日前於工商時報主辦的臺南自動化機械暨智慧製造展，展出多款油壓沖床設備，由於該技術可應用於多項產業並有效強化生產效率，吸引多家買主駐足詢問。

該公司表示，田豐空油壓自成立以來，為因應臺灣多元產業發展，即戮力推動空油壓技術的開發，並從產業產品回推，如何去開發符合製造深層加工的沖床技術，至今已開發出多款油壓沖床設備，包括桌上型氣、油壓沖床、轉盤型油壓沖床、四柱型油壓沖床、落地型油壓沖床、滑座型油壓沖床以及鍛造型＆深抽成型油壓沖床等，各種噸型都有，產業應用更擴及航太、鈑金、電子科技、汽車製造、自行車、健身器材、五金製造、鑄造、手工具和馬達製造等，幾乎與各種產業脫離不了關係，無形中也與國內多家大型製造業成為緊密的策略合作夥伴關係。

該公司指出，正由於突出的空油壓技術，近幾年國際型的邀約不斷，如為美國太空總署NASA設計1,000噸大型特殊材料整直機、參與BMW專案開發自動化產線提升計畫，並持續開發500噸以上大型成型機，銷往日本、美國、澳洲、新加坡等國，已讓田豐空油壓逐漸躋身成為國際型的自動化技術企業。

其實，田豐空油壓主要是想打造一個油壓沖床設備專業供應平台，並提供企業油壓沖床加工解決方案，以客製化生產線降低產品不良率及解決勞動力不足，進而提高企業於該產業的競爭力。