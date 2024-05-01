凱立開發 推漢鐘變頻空壓機

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近幾年在南台灣空壓設備市場逐漸打響知名度的凱立開發，繼推出來自美國空壓技術工藝的變頻節能空壓設備受到客戶肯定後，再推出國內超優質品牌「漢鐘（HANBELL）變頻節能空壓機」，由於該機取得優於同業的最高等熵效率d=35，可協助客戶取得高額能效補助，已是該公司被詢問度最高的空壓機品牌。

該公司總經理洪嘉聰表示，今年是全球經濟逐漸穩定開放的新時期，各工業區的產線稼動率逐漸攀升，新一波製造經濟將乘勢而起，而風力空壓設備是製造業不可或缺的產線標配，然近期開始談到電價可能調漲，勢必又會讓想買空壓機的使用者先行觀望；遂此，凱立開發積極爭取有最高能效補助的「漢鐘（HANBELL）變頻節能空壓機」並成為大台南地區獨家經銷商。

凱立業務主任王宥寧指出，其實空壓機的能源成本約占總運轉成本75％，其中有近40％是屬於空車或容調運轉之無效損耗，漢鐘為了有效地降低空壓機的無效損耗，開發感應式變頻空壓機，以控制馬達的轉速取代了傳統高耗能的容調穩壓控制。隨即再配合節能減碳國家政策積極創新，開發出永磁式變頻空壓機，藉由高效永磁無刷馬達以及優越的全變頻控制技術，大幅削減空壓機的運轉成本，直到近期漢鐘螺旋式變頻空壓機，率先通過工研院能效認定，達到d=35能效等級。

事實上，「漢鐘（HANBELL）變頻節能空壓機」是台灣老字號的公司，擁有穩定的空壓機製造技術，此次凱立開發取得該公司空壓機大台南地區獨家經銷商權，是謂強強聯合。洽詢電話：（06）396-5858。