義發加工廠 祭客製化工業用刷

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國內清潔用刷與研磨用刷擁高知名度的義發加工廠，係各類工業用刷的研發製造供應商，有鑑於產業走向精密化，對加工部件高度潔淨要求，為協助客戶產品成型良率，積級推動客製化工業用刷，以強化客戶市場競爭力。

該公司總經理林文得表示，義發加工廠從傳統木柄清潔用刷做起，到現在已發展成多品項、多用途且橫跨多產業的工業用刷製造，並從清潔效能延伸至研磨效能，舉凡物件表面潔淨刷洗、精細研磨、拋光、輕研磨、重研磨、毛邊去除、深孔加工均可有效執行，已是國內工業產品在後段成型的重要輔助工具。

市場行銷經理林育慶則強調，義發加工廠為因應國內產業趨勢，不斷更新汰換機器設備、提升專業技術研發能力，以因應市場競爭需求，並且持續於各種刷製品的結構設計與材質創新，如雷射印刷機及面版、LCD燈管清潔刷、小尺吋清潔刷及微鋼絲刷等，雖然目前必須面臨大陸市場的削價競爭，成本壓力大增，但因持續創新及優異品質再加上超強客制化能力，讓義發擁有最佳市場競爭力。

目前，義發加工廠提供平面刷、輪型刷、工具刷、鋼絲輪、管、鐵片刷系列產品。在刷毛材質部分，有不繡鋼線、銅線、鋼線、尼龍、研磨尼龍及其他動、植物刷毛。另提供熱銷產品限時優惠，如螺牙型管刷、木柄銅刷、膠柄銅刷等，洽詢電話：（05）235-3657，網址：www.yihfa-brush.com。