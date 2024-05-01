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石頭科技S8 MaxV Ultra 上市

  • 工商時報 李翊榛
●Roborock石頭科技新系列產品上市；Roborock亞太地區高級銷售總監李平（左起）、2024年度Roborock代言人Ella陳嘉樺、樂視達集團創辦人暨執行長林耀池。圖／業者提供
●Roborock石頭科技新系列產品上市；Roborock亞太地區高級銷售總監李平（左起）、2024年度Roborock代言人Ella陳嘉樺、樂視達集團創辦人暨執行長林耀池。圖／業者提供

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全球清潔家電領導品牌－Roborock石頭科技，舉行「2024 Roborock石頭科技 S8 MaxV Ultra新系列產品上市記者會」，一口氣展出2024年所有新品，各系列產品一字排開宛若氣勢磅礡的清潔大軍，準備要掃蕩所有躲藏在角落的灰塵髒污，其中最受矚目的旗艦機皇《Roborock S8 ＭaxV Ultra》，不但一次推出「水箱版」與「水立方」 兩種版本可按需求選擇，性能上也直接攻上業界最頂！同時為因應現代家庭生活趨勢，推出多項貼心功能。

如現代養寵物的家庭越來越多，其掉落的毛髮纏住掃地機器人的問題常讓飼主頭疼不已。

《Roborock S8 ＭaxV Ultra》的「動態升降雙主刷」設計，雙膠刷材質不易纏繞毛髮，隱藏刮刀設計能安全切割毛髮，強力清潔之餘不怕毛孩或小孩受傷！獨家60度「雙通道熱風烘乾拖布」，烘乾更快更省時、避免產生異味，讓台灣消費者在氣候潮濕的環境也能避免無法陰乾的情況。

石頭科技年度代言人藝人Ella陳嘉樺，也現身記者會現場與大家分享最近動態，聊到她的全新單曲「Bad Habits」，歌詞大唱自己的「放空耍廢哲學」分享自己就算再想發懶，也絕不會對髒污妥協。

同時還不忘呼籲所有有寵物與小寶寶的家庭，S8 ＭaxV Ultra可能掃得比真人還乾淨，請放心交給S8 ＭaxV Ultra吧！

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