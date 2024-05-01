大倉久和 餐廳饗宴、獻禮媽咪

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大倉久和大飯店母親節集結館內餐廳，5月推出豐富佳餚為母愛獻禮。山里日本料理與桃花林中式料理集合頂級食材精心製作母親節套餐，歐風館自助餐以威靈頓牛排、龍蝦湯、爐烤全鮭高級食材菜色升級。用餐即贈限量康乃馨，另外The Nine烘培坊「紫色花園」母親節蛋糕，以美味與誠摯心意款待辛苦的媽咪。

山里日本料理晚餐推出自5月10日至12日鐵板燒區「母親節精選套餐」每套3,500元，匯集頂級當令食材、海鮮，還有和牛、最高等級美國肋眼牛肉，端出高雅精緻美饌，享用套餐再贈北海道北寄貝清湯。和食區與天婦羅區也精選食材亦推出母親節特別會席。

桃花林中國料理晚餐自5月4日至5日及5月10日至12日推出母親節套餐，共有七道主廚拿手佳餚，甜點獻上專為母親打造的滋補養顏的黃冰糖紅棗燉雪蛤，讓辛勞的媽媽充滿活力，每套3,000元。5月11日至12日山里及桃花林點任一母親節套餐，每組致贈「小王子的玫瑰」精美甜點乙份外帶。

歐風館自助餐廳主打多國風尚美饌，5月11日至12日自助式午餐及晚餐每人1,980元，推出料理程序繁瑣而細膩的「威靈頓牛排」，還升級為龍蝦湯，另特別推出「爐烤全鮭」，還有饕客必吃的現煎干貝、松葉蟹腳等頂級海鮮佳餚，讓媽咪享受豐盛美食饗宴，上述價格另加一成服務費。

The Nine烘培坊推出「紫色花園」6吋1,500元，以及草莓貝禮詩巧克力慕斯210元，豐富溫暖媽咪的心。