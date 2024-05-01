解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

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4月台股上沖下洗，大盤自20,883高點修正，非電族群成為盤面焦點，受惠大都更時代、新青安助攻，以及中東地緣政治紛亂，營建、航運股久違強勢表態，分析師認為，資金以流向非電族群，並指出航運向來有飆股基因，貨櫃三雄仍有補漲空間。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，大盤自20,883高點修正以來，各類族群普遍下跌，電子股也欲振乏力，真正支撐台股的非電族群的營建、航運股，並預估非電族群漲勢將持續擴大。

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營建指數創1997年亞洲金融風暴以來，27年新高，歸功於市值480億元的國建（2501）今年來大漲130%，航運指數創去年7月來的10個月新高。台股以科技股為主，但電子指數自去年11月波段累計大漲40%，4月步入整理，主因聯準會（Fed）降息延遲，引發獲利回吐賣壓。

面對通膨再起，聯準會內部對於利率及降息時機看法鷹鴿並陳，蔡明彰表示，現在無法肯定停滯性通膨是否已經來臨，但根據歷史經驗，大宗商品因供給不足以至推升價格，是通膨的先行指標。

蔡明彰指出，塑化、鋼鐵、航運股對大宗商品波動最為敏感。以航運為例，回顧2021大航海時代，航運成交量占比台股曾高達4成，包括長榮、陽明、萬海都自低點暴漲超過10倍，當時因貨櫃三雄成交量過大，還一度排擠電子股資金動能。

蔡明彰表示，去年12月紅海危機後，船舶繞行非州好望角，全球西行運力下降2～3成，供給減少帶動運價上漲。原本市場認為，紅海危機無法改變全球貨櫃輪供過於求，全球主要貨櫃輪股價在去年12月反彈，曇花一現，受惠強勁獲利、高殖利率，長榮成為唯一例外，今年股價來仍創高，但4月爆發以色列與伊朗衝突，接下來以色列將在加薩展開軍事行動，中東動亂的外溢效果延長到第3季。

上海集運歐洲線期貨在紅海危機後去年大漲113%，今年來又漲81%，創2,999點新高，值得注意的是，光4月就上漲61％。今年4月中東戰雲密布，使歐洲及地中海年度長約運價大舉調漲，4月最後1周SCFI遠東至歐洲運價大漲16.7%，同時美東及美西線運價也出現單周雙位數漲幅。

此外，歐洲航運巨擘馬士基、赫伯羅德股價也在4月出現明顯上漲，近1個月分別上漲14%及30%。而貨櫃三雄近1個月漲幅，長榮9%、陽明17%、萬海8%仍落後，有補漲空間。

蔡明彰認為，黑馬總令人意外，陽明配息2元、殖利率近4%，淨值79.2元、股價淨值比為0.65倍。萬海去年EPS虧損2.07元、配息1.5元、殖利率3%，淨值73.4元、股價淨值比0.65倍。長榮淨值207.8元、股價淨值比0.9倍。

關注本益比、殖利率分析，蔡明彰認為，貨櫃三雄當中以長榮為首要選擇，但考慮第二季貨櫃輪運價上漲，股價淨值相對較低的陽明及萬海績效會勝出。

蔡明彰指出，航運有飆股的基因，若成交占比高於15%將是主流，如果高於20%將對電子股形成排擠，一旦資金湧入航運，低估值個股反彈力道較大。蔡明彰加碼指出，散裝輪是下個焦點。多數散裝輪，包括中航、台航、新興、四維、正德，目前價位都低於淨值。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。