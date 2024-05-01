湄洲采風》「東方麥加」文旅興 兩岸交流推進媽祖文創

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天上聖母媽祖故里—大陸福建湄洲島，多年來都是媽祖信徒朝聖旅遊的「東方麥加」。隨著人們旅遊習慣和觀念的轉變，富有地方特色的文創產品備受青睞，而與台灣文創業的交流互鑒，也擴充了當地圍繞媽祖文化推出的文創產品豐富度。

今年5月1日適逢甲辰年農曆三月廿三，是天上聖母媽祖誕辰1064周年紀念日。由大陸福建湄洲媽祖祖廟董事會主辦的「三月廿三媒體湄洲行」聯合采風活動，4月30日於媽祖故里—福建湄洲島上正式啟動。

湄洲島位於大陸福建省莆田市中心東南42公里，距大陸僅1.82浬，是莆田市第二大島， 也是媽祖的成神地。每年農曆三月廿三媽祖誕辰日和九月初九媽祖升天日期間，朝聖旅遊盛況空前，被譽為「東方麥加」。

媽祖文化的足跡遠播世界，廟宇遍布50個國家和地區，達上萬座，敬仰者3億多人，成為了世界性的民間信仰文化。而今年也是媽祖信仰列入《人類非物質文化遺產保護代表作名錄》15周年。

隨著人們旅遊習慣和觀念的轉變，富有地方特色的文創產品備受青睞。湄洲島圍繞媽祖文化，推出多項特色文創新產品，從公仔、T恤、刺繡，到零錢包、鑰匙扣、手機殼等，讓文創成為活態傳承非遺的載體，也為兩岸企業提供了合作機會。

默娘文創設計師施美英表示，10多年來，一直有跟台灣文創業交流互鑒。她坦言，大陸在創新上不敢太大膽，但台灣的開放性強，彈性也很大，也讓大陸的年輕世代透過與台灣業界交流，並向老一輩去溝通，產品才得以擴展出來。

施美英以Q版的媽祖及千里眼、順風耳公仔為例，指媽祖的形象在大陸較莊嚴肅穆，但藉由Q版公仔的推出，也吸引到小朋友並加以普及。她坦言，過去將媽祖視為迷信，但現在則是推廣媽祖的大愛精神與信仰；禮品、食品等也受年輕人喜歡。