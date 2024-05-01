勞動基金Q1大賺4,949.6億元 收益率遠勝10年均值

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勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金截至3月底止規模為 6.42兆元，累計至第一季底評價後收益數為4,949.6億元，收益率8.3％，3月收益數衝高至2,422.1億元，投資收益穩定增長。

勞動基金運用局分析，其中，新制勞退基金規模為4.18兆元，收益率8.22％；舊制勞退基金規模為1.02兆元，收益率10.11％；勞保基金規模為9,941億元，收益率8.59％。

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另外，受衛福部委託管理的國保年金規模為5,609億元，收益率為8.46％；受農業部委託管理的農退基金規模為155億元，收益率為7.74％。

勞動基金運用局表示，美國聯準會（Fed）3月會議點陣圖顯示，多數官員維持年內3碼降息空間，一掃市場對於聯準會過於鷹派之擔憂，加上薪資成長放緩，因此，儘管美國通膨數據仍高，市場預期通膨可望下滑。

3月21日台灣央行意外升息1碼，但景氣燈號連2綠，顯示景氣復甦格局不變，樂觀情緒帶動3月份金融市場高檔震盪走升。

其中，MSCI全球股票指數3月份表現為3.14％，第一季上漲 8.20％；MSCI新興市場股票 3 月份表現為 2.12％，第一季上漲2.17％，台灣加權股價指數3月份表現為7％，第一季上漲13.18％，巴克萊全球綜合債券指數3月份表現為0.55％，第一季下跌2.08％。

勞動基金運用局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，俾以保障勞工經濟生活，爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。

就長期投資績效來看 ，整體勞動基金近10年多（ 103年～113年3月 ）平均收益率 為6.23 ％ ， 國保基金近10年多（103年～113年3月）平均收益率為6.7％，長期投資績效穩健。