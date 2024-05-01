Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

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美國通膨壓力續燒、高利率引發市場恐慌！聯準會（Fed）30日召開為期兩日的貨幣政策會議，市場憂心Fed主席鮑爾（Jerome Powell）會後發言恐越傾鷹派，美股四大指數收盤暴跌，道瓊指數暴跌570.17點、那斯達克指數大跌逾2％、標普500指數更創今年來最差單月表現。

道瓊指數跌570.17點，或1.49%，收37,815.92點；那斯達克指數跌325.26點，或2.04%，收15,657.82點；費城半導體指數跌92.49點，或1.94%，收4,673.30點；標普500指數跌80.48點，或1.57%，收5,035.69點。

就4月單月而言，美股整體表現不佳，道瓊跌5％，為2022年9月來最差單月表現，標普、那指也同步跌逾4％，三大指數同步終結連5個月的漲勢。

美國第一季勞動成本上漲1.2％創一年最大增幅，高於道瓊對經濟學家調查普遍預期的1％，顯示美國就業市場熱絡，薪資上升壓力加重，恐更進一步推升通膨，對於降息的預期將收斂，帶動美股全線走跌，美債殖利率逆勢走揚，2年期公債殖利率一舉突破5％。

聯準會30日舉行為期兩天的FOMC會議，由於年初以來市場對降息的大幅減弱，居高不下的通膨及強勁的經濟表現，推升美元、美債殖利率，致使美股表現承壓。

聯準會多名決策官員先前曾表態，聲稱Fed並無降息的急迫性，市場也因此預期2024年恐僅降息1碼，並相信聯準會在更長時間內保持較高利率的可能。

R.J. O’Brien and Associates全球市場洞察總經理菲茨帕特里克（Tom Fitzpatrick）認為，聯準會將維持「不急於放鬆」的立場。同時，由於經濟數據顯示通膨物價持續走升，市場預期聯準會會後將釋出短期內無意降息的訊息。

素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，就算Fed開始降息，也回不去疫情前的超低利率時代。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）接受CNBC專訪雖然刻意淡化美歐之間的貨幣政策分歧，不過她對新興市場恐將面臨美國高利率風險卻提出警告，聲稱可能導致新興經濟體遭遇債務危機並引發資本外流。

龍頭科技股30日一遍慘綠，特斯拉重挫5.55％、亞馬遜跌3.29％、微軟跌3.21％、Alphabet跌2.03％、蘋果跌1.83％、Meta跌0.57％。

半導體類股同樣綠油油，艾司摩爾大跌4.10％，英特爾、高通、博通、輝達、德儀、美光、美超微也同步大跌。

台股ADR方面，台積電ADR跌0.84％、日月光ADR跌2.81％、聯電ADR跌1.16％、中華電信跌1.33％。