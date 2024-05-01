登革熱又牙起來！台南增第6例境外移入個案 4年同期最高

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台南市4月30日新增1例登革熱境外移入病例，為1名住中西區40多歲男性，從印尼入境登革熱快篩陽性確診，基因型別為第3型，為南市第6例境外移入病例，目前住院中，市府已啟動相關防治，並針對個案住家周圍50公尺及相關活動地點調查蚊媒密度。

台南登革熱防治中心指出，該個案回國後經PCR檢驗於4月30日確診，回台南就到醫院就醫住院，並未進入社區。市府一接獲疾管署通報後，立即啟動相關防治，除於個案居住地及工作地孳清、放置噴霧罐與簽署「健康敬告書」，請該民眾務必配合防蚊隔離相關作為；另同時針對個案住家周圍50公尺及相關活動地點進行蚊媒密度調查與環境巡查。

台南目前累計6例境外移入病例，第6例基因型別為第3型，跟去年流行第1型、2015年流行第2型均不同，衛生局長李翠鳳提醒，登革病毒共4種病毒型別，交叉感染不同型別登革熱，有可能罹患登革出血熱，如未獲妥適醫療，死亡率可能高達5成，民眾務必做好防蚊措施，避免感染不同型造成嚴重登革熱症狀。

由於台南近1周連續降雨，又目前登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，市府呼籲民眾持續每周巡、倒、清、刷，雨後務必檢查住家周遭儲水容器，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，減少受蚊子叮咬的機會。 依疾管署統計，截至4月30日全國累計70例境外移入病例，其中又以印尼33例最多，其次為馬來西亞16例。市府呼籲，鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，印尼、馬來西亞、新加坡及寮國近期疫情上升，此外，南美地區疫情持續發燒，累計至今已高達595萬例，其中巴西近496萬例最多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情也很嚴峻，市民朋友前往當地務必做好防蚊措施。