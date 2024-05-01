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《資服股》系微支援新一代AMD Ryzen AI筆電

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【時報記者莊丙農台北報導】系微(6231)宣布其客戶已將InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案搭載於AMD Ryzen 8040系列筆電出貨，此為採用AMD Ryzen AI技術的第二代AI PCs。

新一代AMD Ryzen 8040系列處理器採用4奈米製程技術「Zen 4」架構，搭載高達8顆高效能核心、最新的AMD RDNA3 GPU和AMD Ryzen AI NPU。與前一代產品相比，第二代Ryzen AI處理器提供更強大的專屬AI處理運算能力，擁有高達16 NPU TOPS（每秒兆次運算）的專屬處理效能以及高達39 TOPS的整體系統效能，使這些筆電能提供出色的AI驅動協作、分析和內容創作性能。

系微協助開發的全新AMD Ryzen AI PC產品包括Acer Swift Edge 16、HP Pavilion Plus 14z-ey100及Lenovo Slim 5 16（Gen9）新機種。

InsydeH2O透過支援先進的安全功能和規範，協助8040系列筆電設計符合微軟Windows 11的現代安全要求，包括Secured-core PC（Level 3）、平台安全啟動（Platform Secure Boot）、A/B系統恢復（符合NIST SP 800-193）和微軟的Pluton安全處理器（Pluton Security Processor），進而提供從晶片到雲端的全面嚴密保護，協助系統防範複雜的網路資安威脅，保護用戶在Windows 11 PC的憑證、個人資料和加密金鑰。

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