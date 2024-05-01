《基金》掌握5月除息潮 這3檔ETF息收有料

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【時報記者任珮云台北報導】全球金融市場震盪，臺股大盤指數持續波動，面對今年5月仍有行情看俏機會，不妨趁勢用台股型ETF作為資產配置。兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金（00932）及兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）和國泰永續高股息ETF (00878)皆於今年4月30日公告第一階段收益分配評價結果資訊。00932及00690這兩檔ETF基金除息交易日為5/16，最後買進日為5/15，預計收益分配發放日為6/17。國泰永續高股息ETF (00878)除息交易日為5/17，最後買進日為5/16，預計收益分配發放日為6/13。

兆豐投信等權重三兄弟之中，老二就是00932兆豐永續高息等權，這是全臺首檔結合「永續、高股息、等權重」機制的ETF，此次配息0.52元，年化配息率11.7%。該檔ETF採用國立臺北大學臺灣永續評鑑，精選出台灣永續評鑑排名中的優質企業，篩選出50檔成分股，為財務體質較穩健、股利率較高、產業動能較佳的題材，兼顧股利與報酬的投資雙優勢。

以00932所追蹤的指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」統計過去六年多，其指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17與臺灣50指數的1.10的表現，可見其指數增添ESG篩選因子後，提升高股息的空間外，亦相對適合偏好ESG永續投資，且期待能抵禦市場波動度、相對穩健領息的投資人。

00690兆豐藍籌30聚焦篩選藍籌股題材中，相對符合財務指標、股利發放指標、財務體質穩健等的上市公司，再依股票市值由大到小排序，選取30檔成分股。此次配息0.9元，年化配息率11.3%。根據目前金融市場波動及個股輪動頻繁之下，以00690所追蹤的指數為相對聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，有機會爭取優於台股大盤指數的行情契機。

至於國泰永續高股息(00878)公告本季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創基金成立以來最高。以00878過去幾季配息紀錄來看，配息金額有逐漸向上成長的趨勢，成立以來100%填息。近4季平均填息天數僅4.5天。00878追蹤「MSCI臺灣永續高股息指數」，嚴選30檔ESG表現優異的台股資優生，加總過去三年獲利穩、高股息、市值大的才有機會納入成份股，是優質股息製造機！00878杜絕景氣循環股，因此不會發生配息忽高忽低的狀況，能穩定配發優質股息！