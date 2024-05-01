紅包來了！里長年終加發1.5個月 議員助理費＋為民服務費總額調高8萬元

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里長年終紅包來了！內政部長林右昌日前出席三重宮廟活動時，宣布要加發里長年終1.5個月、約7萬5,000元的年終慰問金，預計每年地方增近5億元支出。不僅此，連24年未調整的議員公費助理補助費及為民服務費，也擬調增8萬元，其中6萬支給助理補助費，2萬元是議員為民服務費。這項修法明天（2日）將提報至行政院會討論。

根據統計，目前全台22縣市共7,748位村里長，若發放每位加發7萬5,000元的年終慰問金，粗估每年需增加5億8,110萬的支出。據悉，日前內政部曾和黨團協商，內政部版初擬方向明天是否能在行政院會拍板，備受矚目。

內政部提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，上周在行政院通過政務審查會，將送至2日的行政院會討論，形成政院版送立法院審議。日前朝野立委已爭相提案修法，共提出近40個修法版本，調整內容五花八門。

今年3月國民黨立委鄭天財、盧縣一等人近一步提出修正草案，建議增加議員公費助理補助費用，並主張村里長得比照鄉鎮市民代表，請領春節慰問金。當時林右昌即表示，內政部會收集意見並與地方政府進一步溝通和討論。

林右昌私下表示，年輕專業有熱情且沒有兼職收入里長，只有每月5萬元的事務費用，根本不足以應付紅白帖及送茶水等日常開銷，要變成薪水，各地意見不一，因此決採用年終慰問金的方式，直接比照公務員，將事務費加發1.5個月，作為年終慰問金，約相當7.5萬元。

據了解，因立委諸公提出縣市議員公費助理費補助總額的修法案，內政部是搭上此一順風車，一併將里長事務費加發春節慰問金放在修法裡，配套送出修法。外界視為這是林右昌卸下內政部長前，送給全台22縣市共6608位村里長的大紅包，預計每年需增加4億9,560萬的支出。

至於縣市議員公費助理費用補助總額，朝野立委紛紛提案修法要調高，建議直轄市議員每月公費助理補助總額由現行24萬，少則調高至30萬、最高則加至36萬元；縣市議員則由現行8萬少則調高至12萬，最高則至24萬元，調幅至少一半以上。

至於內政部版擬提至明天院會討論，則建議直轄轄及縣市議員，總額一律再加8萬元，其中6萬元是補助公費助理費總額，如此直轄市由現行24萬調增為30萬元，縣市則由8萬調增為14萬元。另其他2萬則是為民服務費，直轄市由2萬變4萬元，一般縣市則由9千元大幅調升為3萬元，相當調升2.1萬元。

此外，這次內政部也明訂修正聘用公費助理的人數，但人數只訂地板，與黨團協商後，直轄市至少要聘用7人，一般縣市至少3人，但上限不訂，知情人士說，這是要避免用較少人數去申請較多的助理費。

另據悉，鄉鎮市代表也一併調整，事務費由每月3千元調高至5千元，原住民區的村里長事務費則增加10％。

黨政人士說，地方民代發生詐領助理費案件層出不窮，此次修正除了人數外，刪除助理每人每月支領金額之上限規定，且強化助理相關補助費用支應的內部控制機制，也就是議員公費助理要造冊簽名送議會後，議會再把薪水直接撥入公費助理戶頭，不是議員戶頭。