《產業》花蓮強震受災戶 短期安置旅宿計畫出爐

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【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署為協助安置0403花蓮強震受災戶，與內政部國土管理署共同推出短期安置旅宿計畫，預計實施3個月，原則每戶補助入住1房、每月雙人房3.2萬元及四人房4.4萬元，初步盤點約有125家旅宿業者願意配合安置，可提供近1200間房。

觀光署表示，此次攜手國土管理署，於「0403震災受災戶住宅補貼方案」內規畫「花蓮縣受災戶短期安置旅宿措施」，以協助安置在0403花蓮強震中住宅毀損、且短期內暫無合適租屋樹的花蓮地區受災戶。

觀光署與國土管理署據此積極媒合花蓮縣旅宿業者提供空閒房間，為受災戶提供短期安置量能，並協助提升當地旅宿業因地震影響致遊客減少的住房率，加速花蓮地區受災戶及旅宿業者災後復原作業。

觀光署表示，此次安置措施預計執行期間3個月，由花蓮縣府核定及公告配合旅宿業者名單、提供雙人房及四人房房源，由中央政府協調資金，補助旅宿業者提供住房費用，讓有需要的受災戶以月租方式免費入住。

觀光署說明，此次安置措施以每戶以補助入住一房為原則，並以每月雙人房3.2萬元及每月四人房4.4萬元原則採計。初步盤點約有125家花蓮縣合法觀光旅館、旅館及民宿業者願意配合安置措施，可提供近1200間房。

觀光署指出，已於4月26日函請花蓮縣府協助確認合作業者名單及房間數，於「0403震災受災戶住宅補貼方案」核定後儘速公告名單，並依後續相關作業辦理，協助花蓮受災戶短期住宿需求，早日恢復日常生活。