貧富差距飄至66.9倍 朱澤民認為貧富再分配要慎重

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主計總處日前公布「110年家庭財富分配統計」顯示，前20％富有家庭資產淨值（資產減負債）是後20％的66.9倍，比80年的16.8倍大增。對於貧富再分配議題，主計長朱澤民1日認為要慎重，因為會偏向共產主義。

立法院財政委員會今日邀請主計總處、財政部、經濟部、勞動部、國發會等單位針對「如何改善受雇人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升台灣勞工實質薪資」，進行專題報告。

立委林德福質疑，30年前最富有前20％家庭資產淨值與最貧窮後20％家庭資產相比差距16.8倍，但30年後資產差距卻拉大至66.9倍，這是否為資本主義發展之下所產生的必要之惡？

朱澤民坦言，資本主義發展是貧富差距拉大原因之一，但一般比較不會把最高跟最低做比較，「只有台灣喜歡比較」，在一些國家中，都是用最高20％佔的分配比來看，像德國最低20％的家庭資產就是負成長；美國最低20％家庭資產甚至只有1美元，最高跟最低差就差了100多萬倍，因此他認為最高跟最低比較並沒有意義。

至於是否要貧富再分配，朱則認為要慎重，不然很偏向共產主義。

朱澤民也提到，未來四年做一次貧富差距統計是比較恰當的。而從調查中發現，財富最低20％家庭，金融負債很高，所以理財應該謹慎。

社福預算增加可讓貧富差距縮小，朱澤民說，這方面還要繼續努力，目前社福佔總預算26％，雖然尊重市場制度，但某些弱勢在市場運作之下仍然沒辦法得到適當生活水準，政府必須繼續做社福措施，像是提高最低工資、租金補貼、長照政策等都是努力方向。社福經費每年超過總預算4分之1，也就是7,000多億，有適當財源可以有更努力方向。

針對勞動部公布數據，去年畢業生初任人員平均起薪3.5萬元，年增2.9％，但林德福質疑，說實在話民眾很無感，實質薪資是否都被通膨吃掉？

朱澤民表示，還沒有看到勞動部統計，但一般平均數都會比中位數高，所以用平均數的話，很多人會說比平均數低，用中位數就是中間，會比較合理，中位數大概只有平均數的7成，換算的話不到3萬元。

朱澤民也說，物價上漲部分，國內物價上漲率相對其他國家是比較低、比較好的，最近幾個月已經往下跌，比較高的是擔心油價影響，從每桶80多元到90元上下徘徊。確實新鮮人的薪資，有些行業待遇比較高有些比較低，尊重市場制度。

那獲利企業是否應該把獲利提撥給員工做為回饋？朱澤民認為這構想很好，希望企業往這方面做，並表示經濟部、財政部、勞動部都有激勵措施。主計總處會做各種統計，讓各部會去努力。

針對中國大陸風險對台灣經濟影響，朱澤民認為很大，因為有很多台商在那邊，在包工程要特別注意，地方政府債務很嚴重，有些甚至付不出款項。至於政府如何因應，朱澤民說，前幾年鼓勵台商回台就是很好的措施。